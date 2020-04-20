السراج يوجه بتنفيذ توصيات إعادة العالقين في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 02:15 مساء
السراج يرأس اجتماع لجنة مجابهة كورونا، 6 أبريل 2020، (حكومة الوفاق)

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تعليماته إلى وزارة الخارجية في حكومة الوفاق بتنفيذ توصيات أعمال اللجنة المشكلة بشأن إعادة العالقين في الخارج، بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بعد إجراء الحجر الصحي والتحاليل الطبية اللازمة في الدول الموجودين فيها.

جاء ذلك إطار متابعة عمل اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع العالقين، وتذليل الصعوبات التي يواجهونها، حسب بيان إدارة الإعلام في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

والسبت الماضي، قال رئيس اللجنة الاستشارية المشكلة من «المجلس الرئاسي»، خليفة البكوش، إن عودة العالقين بالخارج مرهونة بمدى التزامهم بإجراءات الحجر الصحي المتخذة من السلطات الصحية المحلية، والهادفة إلى تقليل خطر تسلل فيروس «كورونا» المستجد إلى البلاد.

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وأوضح البكوش أن عودة العالقين ستكون ممكنه بشرط التزامهم بالحجر الصحي في أماكن تواجدهم لمدة 15 يومًا، واختبارهم بتقنية «Real time pcr»، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتباشر اللجان المكلفة بالإشراف على الكشف الطبي على العالقين عملها غدا الإثنين، لا سيما الموجودين في كل من تركيا وتونس ومصر «القاهرة والإسكندرية».

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