صعود الدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 01:43 مساء
أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

سجل سعر صرف الدولار صعودا مقابل الدينار الليبي بفارق 3 قروش، في تعاملات السوق الموازية اليوم الإثنين، متخليا عن وتيرة الارتفاع الكبير التي سجلها نهاية الأسبوع الماضي.

وصعد سعر صرف العملة الأميركية إلى 5.63 دينار مقابل 5.60 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقر اليورو في السوق الموازية اليوم، مسجلا 6.08 دينار على وتيرة تعاملات أمس، كما حافظ الجنيه الإسترليني على مستوى 6.97 دينار الذي سجله أمس. كما حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.93 دينار والليرة التركية عند 0.83 دينار في السوق الموازية.
 

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