توزيع أسطوانات غاز الطهي على النازحين من مرزق

أسطوانات غاز قبل توزيعها على نازحين من مرزق، 17 أبريل 2020، (تسييري مرزق)

أعلن المجلس التسيييري لبلدية مرزق توزيع الدفعة الأولى من أسطوانات غاز الطهي على النازحين من البلدية.

واستهدفت الدفعة الأولى تجمعات النازحين في وادي عتبة وأوباري وسبها والشاطئ، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى العمل على جلب كميات أخرى لتغطية جميع الأسر النازحة والمحلات التابعة للمجلس.

وفي 9 أبريل الجاري، كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن أن أكثر من 200 ألف ليبي نزحوا خلال السنة المنقضية منذ اشتعال فتيل الصراع مرّة أخرى في البلاد، منبهة إلى خطورة الوضع الإنساني في البلاد جراء استمرار الصراع.

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وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت «يمثّل النزوح من طرابلس 150 ألف حالة جديدة من بين إجمالي حالات النزوح. إلاّ أنّ بعض المناطق الأخرى المتأثرة من النزاع في البلاد مثل مرزق وسرت وأبوقرين قد أجبرت أفرادا آخرين على مغادرة مساكنهم».