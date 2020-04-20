توزيع أسطوانات غاز الطهي على النازحين من مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 11:45 صباحا
أسطوانات غاز قبل توزيعها على نازحين من مرزق، 17 أبريل 2020، (تسييري مرزق)

أعلن المجلس التسيييري لبلدية مرزق توزيع الدفعة الأولى من أسطوانات غاز الطهي على النازحين من البلدية.

واستهدفت الدفعة الأولى تجمعات النازحين في وادي عتبة وأوباري وسبها والشاطئ، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى العمل على جلب كميات أخرى لتغطية جميع الأسر النازحة والمحلات التابعة للمجلس.

وفي 9 أبريل الجاري، كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن أن أكثر من 200 ألف ليبي نزحوا خلال السنة المنقضية منذ اشتعال فتيل الصراع مرّة أخرى في البلاد، منبهة إلى خطورة الوضع الإنساني في البلاد جراء استمرار الصراع.

اقرأ أيضا: أكثر من 200 ألف نازح بسبب الاشتباكات في ليبيا منذ أبريل 2019

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت «يمثّل النزوح من طرابلس 150 ألف حالة جديدة من بين إجمالي حالات النزوح. إلاّ أنّ بعض المناطق الأخرى المتأثرة من النزاع في البلاد مثل مرزق وسرت وأبوقرين قد أجبرت أفرادا آخرين على مغادرة مساكنهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
دول أوروبية تخفف قيود عزل «كورونا».. و«الصحة العالمية» تحذر
دولى
«يوفنتوس» يخطط للم شمل زيدان وكريستيانو على انقاض «ريال مدريد»
رياضة عالمية
ترامب يدعو إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في رمضان أسوة بـ«الفصح»
دولى
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
ليبيا
منظمة مكافحة الفساد توصي بتشكيل خلية لتسيير ملف الأزمة الليبية
ليبيا
ميسي و38 مليون يورو سنويا على مائدة إغراء برشلونة لنيمار
رياضة عالمية
مختبر صيني يرد على اتهامات بنشر فيروس «كورونا»
دولى
«كورونا» يحصد أرواح 160 ألف شخص.. وولايات أميركية تتمرد على «الحجر»
دولى
الموت يُغيب رجل الإنجازات في الاتحاد.. سعد مسعود
رياضة محلية
«كتاب الوسط»: حمامة يبحث في «الوثائق البريطانية ببرقة وطرابلس الغرب»
ثقافة وفن
استطلاع لـ«الوسط» حول تعدد مبادرات حل الأزمة الليبية: الخلل في عدم إشراك الشعب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يعاود فيروس «كورونا» إصابة بعض ممن تعافوا منه؟