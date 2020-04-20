«جوازات طبرق» تضبط عمالا وافدين مصابين بـ«الوباء الكبدي»

عمالة وافدة ضبطتها مباحثات جوازات طبرق. (الحرس البلدي البطنان)

ضبطت مباحث الجوازات طبرق عمالا وافدين أثبتت التحاليل أنهم مصابون بفيروس الوباء الكبدي، وجرى تحويلهم الى مكتب الهجره غير الشرعية، حسبما أعلن الحرس البلدي البطنان.

وأشارت الصفحة الرسمية للحرس البلدي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «ضبط حلاق يمارس مهنة الحلاقة في مداخل احد العمارات، ومحل حلاق يقوم بخرق الحضر»، مشيرة إلى «تحويله الى وحده التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية».

من جهة أخرى، ضبطت دورية للحرس البلدي عدة مخالفات منها خضروات غير صالحه للاستهلاك البشري، ودواجن غير مكتملة النمو، وعمالة وافدة دون شهادة صحية تعمل في الهناقر. ونوه الحرس البلدي البطنان إلى «احضار المخالفين الى مقر الحرس البلدي واحالتهم الي وحده التحقيق».