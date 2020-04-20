انطلاق برامج تدريب العناصر الطبية بمركز طبرق الطبي بإشراف منظمة الصحة العالمية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 20 أبريل 2020, 01:17 صباحا
تدريب العناصر الطبية بمركز طبرق الطبي, 19 أبريل 2020 (الإنترنت)

انطلقت اليوم الأحد، بقاعة الراحل الدكتور عبدالرازق زيدان، بمركز طبرق الطبي، البرامج التدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة، بإشراف منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا.

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وحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، تأتي هذه البرامج تنفيذًا لتوصيات اللجنة الاستشارية الطبية بخصوص إقامة برامج تدريبية عاجلة للعناصر الطبية والطبية المساعدة لمكافحة وباء كورونا، وتستمر للعناصر الطبية والطبية المساعدة المتعاملين بشكل مباشر مع حالات الاشتباه والحالات المصابة بمراكز الرصد وأقسام العزل والحجر الصحي، مضيفا أن المحاضرات أعطيت عن طريق منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا.

وأضاف المكتب أن البرامج تأتي وفق جداول موضوعة من قبل اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق، وتستمر لكافة المتعاملين مع الحالات من أطقم طبية وفنية.

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