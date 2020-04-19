«صحة الوفاق» تسلم «مكافحة الأمراض» ثلاثة أجهزة حديثة لإجراء فحص «PCR»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 10:38 مساء
«مكافحة الأمراض» يتسلم ثلاثة أجهزة حديثة لإجراء فحص «PCR» أبريل 2020. (صحة الوفاق)

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ثلاثة أجهزة حديثة تستخدم لإجراء فحص PCR (فحص يجرى للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعدة فيروسات أخرى، سواء المرتبطة بالإنفلونزا أو حتى نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» والفيروسات المعوية، والفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي).

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وبحسب بيان للوزارة اليوم، تسلم المركز شحنة من لوازم المختبر، تتمثل في خمسين ألف قطعة من الأداة (Nasal Swab) المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص PCR، ومئة ألف قطعة من مستهلكات فحص العينات نوع (BIO SPEEDY COVID-19 Qpcr Detection Kit و BIO SPEEDY Viral Nucleic acid Isolation Kit(BS-NA-109-100).

يشار إلى أن الوزارة سلمت المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال اليومين الماضيين، سلسلة من الشحنات الخاصة بلوازم المختبر.

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