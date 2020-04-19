بوالخطابية: بلديات طبرق وبئر الأشهب وامساعد مستعدة لاستقبال المواطنين العالقين في مصر

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 19 أبريل 2020, 09:55 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية, (الإنترنت)

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، استعداد بلديات طبرق وبئر الأشهب وامساعد لاستقبال المواطنين العالقين في مصر.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق فإن رئيس المجلس التسييري شاور نظيره في بلديتي بئر الأشهب وامساعد لاستقبال الليبيين العالقين بمصر، مع انتشار جائحة كورونا في العالم.

وأضاف المكتب أن بوالخطابية وجه رسالة لرئيس اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا بخصوص استعداد البلديات الحدودية الثلاث لاستقبال كافة العالقين لمصر التابعين لبلدياتهم، وتوفير مكان للحجز الصحي وتقديم كافة التسهيلات لهم لمدة أسبوعين.

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