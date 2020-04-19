وقفة احتجاجية للأطقم الطبية بـمستشفى الشهيد محمد المقريف

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 19 أبريل 2020, 09:15 مساء
وقفة احتجاجية في مستشفى الشهيد محمد المقريف المركزي التعليمي اجدابيا صباح اليوم الأحد. (بوابة الوسط)

طالبت وقفة احتجاجية للأطقم الطبية والطبية المساعدة وموظفي مستشفى الشهيد محمد المقريف المركزي التعليمي اجدابيا، صباح اليوم الأحد، بحل مشكلة العقود المتعثرة، وحل مشكلة الخصومات غير المبررة على مرتباتهم.

وقال المتظلمون، في كلمة موجهة للإدارة وعميد البلدية ووزير الصحة وفرع ديوان المحاسبة اجدابيا وفرع هيئة الرقابة الإدارية، إنهم يعملون منذ أعوام، ولم يتوقفوا عن العمل في كل الأوقات. وأكدوا أن خدمات المستشفى في تدنٍ ملحوظ، مشيرين إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية ليست موجهة لشخص أو إدارة بعينها، وإنما تحسين الوضع بالمستشفى وتحسين ظروفهم المادية بشكل خاص.

وطالب المتظلمون بإرجاع العقود المتعاونة التي تم إلغاؤها، وذلك لسد العجز الواضح بالمستشفى، ووجبات الإعاشة للعاملين بالمستشفى التي جرى إيقافها منذ 5 سنوات. ودعوا إلى توفير التأمين الصحي لجميع العاملين بالمستشفى، وتوفير الملابس الخاصة بالأطقم الطبية والطبية المساعدة والعمالة التيسيرية في ظل جائحة عالمية انهارت أمامها أعتى نظم الرعاية الصحية العالمية.

وحثوا على إنهاء مشكلة التعطيل الدائم في المرتبات، وصرف المزايا والعلاوات لمستحقيها، وتفعيل بند التطوير والتدريب والتأهيل، وسداد مرتباتها المتوقفة منذُ سنوات، ورفض خصم جزء من الراتب لبعض الأطباء بحسب البيان.

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