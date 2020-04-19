مقتل موظف بهيئة السلامة الوطنية إثر سقوط قذيفة بضواحي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 07:45 مساء
الموظف بهيئة السلامة الوطنية نجيب الغرياني, (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، مقتل الموظف لديها في قسم مطار معيتيقة نجيب الغرياني، إثر سقوط قذائف أثناء إخماده حريقًا أمس.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت هيئة السلامة الوطنية، وفاة شخص جراء سقوط قذائف على مبنى وسيارة بمنطقة الجبس في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى إنقاذ عائلة مكونة من 6 أفراد كانوا بموقع الحادث، وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحتها على »فيسبوك».

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يأتي ذلك في غضون التصعيد العسكري الذي تشهده الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، وفي محيط مدينة ترهونة بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة والقوات التابعة للقيادة العامة من جهة أخرى.

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