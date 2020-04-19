بلدية بنغازي توقف أعمال بناء بموقعين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 06:18 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس صقر بوجواري. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس صقر بوجواري، جهاز الحرس البلدي باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن إيقاف أعمال بناء في موقعين بالمدينة.

وحسب ما نشرته بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» فإن موقع البناء الأول المستهدف يقع بجوار سوق بيع مواد البناء الكائنة بمحاذاة الطريق الدائري الخامس بمنطقة اللثامة.

ويقع موقع البناء الثاني بالموقع المحاذي لشارع الجزائر والطريق الدائري الثالث بالقرب من جزيرة بوشليف.

وشدد رئيس المجلس التسييري، في كتابه الموجه لجهاز الحرس البلدي الذي نشرته البلدية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على هذه الأعمال.

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