«صحة الوفاق» تسلم بلديات الجنوب معدات ومستلزمات طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 05:38 مساء
المعدات والأجهزة الطبية التي سلمتها وزارة الصحة بحكومة الوفاق لبلديات الجنوب. (وزارة الصحة)

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، ممثلي 10 بلديات بالمنطقة الجنوبية معدات طبية ومستلزمات لتشغيل مختبرات خاصة بفحص عينات حالات الاشتباه بفيروس «كورونا المستجد، في مدن وبلدات المنطقة، وفق ما أعلنت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وبحسب الوزارة، فقد جرت مراسم تسليم المعدات بإشراف وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، وعمداء البلديات بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان وعضو مجلس النواب محمد آدم لينو، وعضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة.

وأوضحت الوزارة أن المعدات الطبية والمستلزمات التشغيلية تتضمن أجهزة PCR ولوازم مخبرية ومستهلكات خاصة بإجراء فحص العينات الخاصة بحالات الاشتباه بفيروس «كورونا المستجد»، بالإضافة إلى أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية وأدوية ومعقمات، والمستهلكات اليومية للمستشفيات.

وتسلم عمداء بلديات الشويرف ومرادة والقطرون والجفرة وبنت بية وتراغن وغات، ومرزق وسبها والشاطئ أيضًا سيارات إسعاف جرى تخصيصها لتقديم خدمة «طبيبك في بيتك» وسيارات لتعقيم وتطهير الشوارع.

وقالت وزارة الصحة إنها ستمنح 21 مستشفى ومركزًا طبيًّا من المرافق الصحية الواقعة في الجنوب، مخصصات مالية لرفع جاهزيتها في التعامل مع الحالات المرضية المختلفة، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

اقرأ أيضا: وصول شحنة معدات وقاية من «كورونا» إلى بلديات الجنوب

وأمس السبت، سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مواد طبية إلى بلديات أوباري والغريفة وبنت بية وغات ووادي عتبة ومرزق، ضمن مبادرة «الجار الطيب» التي تبنتها المؤسسة لتوفير خدمات تساهم في النهوض بقطاعات مختلفة بالمناطق المجاورة لها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي و38 مليون يورو سنويا على مائدة إغراء برشلونة لنيمار
رياضة عالمية
«كورونا» يحصد أرواح 160 ألف شخص.. وولايات أميركية تتمرد على «الحجر»
دولى
الموت يُغيب رجل الإنجازات في الاتحاد.. سعد مسعود
رياضة محلية
«كتاب الوسط»: حمامة يبحث في «الوثائق البريطانية ببرقة وطرابلس الغرب»
ثقافة وفن
استطلاع لـ«الوسط» حول تعدد مبادرات حل الأزمة الليبية: الخلل في عدم إشراك الشعب
ليبيا
كريم قاسم: سعيد بتصدر «ليل خارجي» قائمة الأعلى مشاهدة في مصر
ثقافة وفن
شكوك «كورونا» تحاصر الصين.. و«الصحة العالمية»: الوباء خارج السيطرة في أوروبا
دولى
«مكافحة الأمراض»: لا حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الفنان حسن العريبي مؤسس فرقة المالوف
ثقافة وفن
في مثل هذا اليوم رحل الدبلوماسي رجل الدولة على أسعد إبراهيم الجربي
ثقافة وفن
قناة الوسط | فلوسنا - الحلقة 13 | لقاء مع ستيفياني ويليامز
فيديو
جدل بعد إعلان مكتشف فيروس الإيدز تسبب خطأ مخبري في ظهور «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شرب الماء والليمون على معدة فارغة.. فوائد مذهلة