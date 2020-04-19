السفارة البريطانية تدعو إلى وقف التصعيد في غرب ليبيا

مارتن رينولدز السفير البريطاني لدى ليبيا (موقع الخارجية البريطانية)

دعت السفارة البريطانية في ليبيا إلى «وقف أعمال التصعيد في غرب ليبيا»، معربة عن «بالغ القلق من أعمال العنف ووقوع ضحايا بين المدنيين».

وقالت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، «يجب أن يتوقف القتال لغاية إنقاذ الأرواح والاستجابة للتهديد العالمى لفيروس كورونا المستجد».

وأفادت مصادر متطابقة، في وقت سابق اليوم الأحد، بأن قوات حكومة الوفاق بدأت هجومًا متعدد المحاور باتجاه مدينة ترهونة. بعد يوم واحد من اندلاع اشتباكات بين قوات الوفاق وقوات القيادة العامة بالقرب من ترهونة. وأعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو أن سلاح الجو التابع لقواته نفذ ضربتين جويتين ضد قوات القيادة العامة في المصابحة بمدينة ترهونة.

وأسقطت عملية «بركان الغضب» منشورات باللغتين العربية والروسية فوق مدينة ترهونة، تدعو المواطنين إلى أن يلزموا بيوتهم ويبتعدوا عن أماكن تواجد «المسلحين»، حسب تعبير أحد تلك المنشورات.