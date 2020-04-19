شركة الكهرباء: الوحدة الغازية الأولى بمحطة الزاوية تدخل الخدمة

الوحدة الغازية بمحطة الزاوية المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة الزاوية على الشبكة الكهربائية.

جاء ذلك بعد 48 ساعة من دخول الوحدتين الغازيتين السادسة والثانية إلى الشبكة، وفق بيان مقتضب على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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والجمعة الماضي، أعلنت الشركة، دخول الوحدة الغازية الثانية بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة، بعد فتح صمام الغاز الرئيسي المغذي محطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة.

وكان مجهولون أغلقوا صمام الغاز الرئيسي، مما تسبب في خروج جميع وحدات التوليد العاملة بالمحطة، وفقدان أكثر من 800 ميغاوات، وحدوث عجز كبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية.