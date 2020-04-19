بالصور: مطار معيتيقة يستقبل شحنة عتاد طبي تركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 11:58 صباحا
شحنة الأدوية في مطار معيتيقة 19 أبريل 2019. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، وصول طائرة جهاز إسعاف طائر إلى مطار معيتيقة الدولي قادمة من تركيا، تقل شحنة من العتاد الطبي اللازم للاستخدام ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وحسب بيان صادر عن الوزارة، «تتضمن الشحنة القادمة ثلاثة أجهزة مخبرية تستخدم لتحليل الفيروسات وتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، و50 ألف قطعة من الأداة (ناسال سواب) المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص (بي سي آر)، و100 ألف قطعة من مستهلكات فحص العينات.

اتفاقية سابقة مع تركيا
وفي بيانٍ توضيحي يوم الجمعة، أعلن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، قرب وصول توريدات طبية جديدة دعمًا لإجراءات الجهوزيـة المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ليبيا. وحسب البيان فإن وزارة الصحة ستتسلم خلال 24 ساعة لوازم ومعدات مختلفة خاصة بمختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تنفيذًا لبنود الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الصحة سابقًا مع السلطات الصحية في تركيا.

ونوه البيان إلى أن مدن سبها والزاوية ومصراتة وعددا من المدن والمناطق الأخرى ستتسلم أجهزة (بي سي آر) جديدة ليتسنى إجراء فحص العينات خلال فترة قصيرة، الأمر الذي سيساعد على عدم حجر المشتبه بإصابتهم لفترات طويلة لحين وصول نتائج الفحص من مدينة طرابلس، بعد اعتماد المختبرات من طرف المركز الوطني لمكافحة الأمراض. ووفقًا للبيان فإن الشحنات التي ستصل إلى ليبيا تتضمن 200 ألف اختبار سريع للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد.

شحنة الأدوية في مطار معيتيقة 19 أبريل 2019. (وزارة الصحة)
شحنة الأدوية في مطار معيتيقة 19 أبريل 2019. (وزارة الصحة)
شحنة الأدوية في مطار معيتيقة 19 أبريل 2019. (وزارة الصحة)
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