توزيع الدفعة الأولى من السلع على جمعيات البريقة

من عمليات توزيع الدفعة الأولى من السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية. (وال)

واصلت مراقبة الاقتصاد ببلدية البريقة، توزيع الدفعة الأولى من السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية لعام 2020 م.

ووفق وكالة الأنباء الليبية في بنغازي (وال)، «تسلم عدد من الجمعيات حصته من السلع التموينية من سكر، طماطم، أرز، دقيق أكياس».

ومن المقرر أت تستمر عمليات التوزيع طيلة أيام الأسبوع على باقي الجمعيات، وتوزيع زيت الطعام حال توافره في مخازن صندوق الموازنة.

وأوردت (وال) أسماء الجمعيات التي تلقت حصص السلع التموينية، وهي جمعيات الجودة البريقة الجديدة (ونيس بوزريبة)، والرخاء العرقوب (مسعود العوامي)، والبريقة المرسى البريقة الجديدة (إدريس خفاجي).

ويوم الأربعاء الماضي، وزعت مراقبة الاقتصاد ببلدية البريقة السلع التموينية على جمعيتي أفريقيا 1 بمدينة البريقة الجديدة (فتحي الهيبلو)، والكرامة بمدينة البريقة الجديدة (حامد دواس).