«كورونا» في ليبيا: مساعدات طبية دولية.. ولا إصابات خلال 48 ساعة

شحنات مساعدات دولية طبية تصل البلاد. (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت مساعدات طبية دولية ومن بعض الدول الوصول إلى ليبيا، في مساهمات من دول صديقة تهدف لمقاومة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، الذي لم يسجل أية إصابات جديدة خلال الـ48 ساعة الماضية، لتستقر الحصيلة المؤكدة لإصابات الفيروس في البلاد عند 49 إصابة، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

البعثة الأممية، وفي بيان أمس السبت، أشارت إلى أن مساعدات طبية للمساهمة في مواجهة «كورونا» في طريقها إلى ليبيا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي. وجزء من سلسلة رحلات تصل إلى 95 دولة حول العالم، وتشارك فيها منظمة الأمم المتحدة الدولية، لتعبر عن تضامنها مع الشعوب.

قبل ذلك، سلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لبلدية جنزور، للمساعدة في مواجهة وباء «كورونا»، وذكرت في بيان أن هذه الخطوة تأتي «استمرارا لدعمها الشعب الليبي وللقطاع الصحي، مما يسهم في استجابة أفضل لحالات الطوارئ الطبية المتعلقة بالنزاع الحاد وحالات الإصابة المحتملة بالفيروس».

يشار إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسلم أمس السبت، 18 عينة للكشف على فيروس «كورونا»، ليتبين أن كافة النتائح سالبة بعد الفحص المختبري. ومن بين الإصابات المؤكدة، سجلت ليبيا حالة وفاة وحيدة لمسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، ولم تسجل بنغازي سوى أربع إصابات، فيما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس الماضي، ارتفاع عدد المتعافين إلى 11.

شحنة مساعدات صينية

أما الصين فقد أرسلت شحنة مساعدات تضم 5 آلاف كاشف اختبار للفيروس، وفق وزارة الصحة بحكومة الوفاق، التي أعلنت وصول هذه الشحنة إلى مطار مصراتة الدولي. وتقول السفارة الليبية في بكين إن شحنة المساعدات تبرعت بها مدينة كوانغجو، للدولة الليبية في إطار التنسيق مع وزارة الخارجية وتم تسليمها إلى السفارة التي قامت بدورها بشحنها عبر مطار هونغ كونغ، مثمنة هذا الموقف من السلطات المحلية بالمدينة.

كما سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، المركز الوطني لمكافحة الأمراض شحنة قادمة من بلجيكا، عبارة عن عشرة آلاف قطعة من أدوات سحب العينات، الخاصة بفيروس «كورونا المستجد» التي يجرى فحصها بالمختبر الخاص بالمركز.

وتشمل الشحنة 10 آلاف قطعة من الأداة «Nasal Swab» المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص «PCR» الخاص بالكشف عن الفيروس، وقد وصلت الشحنة من بلجيكا عبر مطار مصراتة الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال»، السبت.

وجرى الإعلان عن وصول شحنة معدات وقاية شخصية خاصة بالممارسين الصحيين العاملين في غرف العزل من بلجيكا أيضا الأسبوع الماضي، فضلاً عن 25 ألف اختبار سريع للكشف عن الفيروس. ووصلت الشحنة عبر مطار مصراتة الدولي، وضمت كذلك خمسة آلاف قطعة من بدل العزل الواقية.

200 ألف اختبار من تركيا

ومن تركيا تسلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق مواد ومعدات مخبرية لإجراء 150 ألف فحص «pcr» من تركيا، بالإضافة إلى 200 ألف اختبار سريع للكشف عن الفيروس. وهذه اللوازم والمعدات خاصة بمختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتأتي تنفيذًا لبنود الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة سابقًا مع السلطات الصحية في تركيا، إذ بدأت الشحنات تصل تباعًا عبر الموانئ الليبية.

ومن المقرر، أن يعتمد المركز مختبرات في مدن سبها والزاوية ومصراتة، بالإضافة إلى عددٍ من المدن والمناطق الأخرى، وستتسلم أجهزة «PCR» جديدة ليتسنى إجراء فحص العينات خلال فترة قصيرة، مما يساعد على عدم حجز المشتبه بإصابتهم لفترات طويلة لحين وصول نتائج الفحص من مدينة طرابلس.

يأتي ذلك وسط سريان جديد لحظر التجول الكلي، الذي أعلنه المجلس الرئاسي في محاولة لكسر منحى انتشار الفيروس في البلاد، بعد إحصاء 22 حالة على مدار يومي الأربعاء والخميس كأكبر حصيلة للمصابين، منذ تسلل الفيروس إلى ليبيا.