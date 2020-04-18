«مكافحة الأمراض» يعلن عدم تسجيل أية إصابات جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 11:16 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة لأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي، لتستقر الحصيلة المؤكدة لإصابات الفيروس في البلاد عند 49 إصابة.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم اليوم السبت، 18 عينة للكشف على فيروس «كورونا»، ليتبين أن كافة النتائح سالبة بعد الفحص المختبري.

ومن بين الإصابات المؤكدة، سجلت ليبيا حالة وفاة وحيدة لمسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، ولم تسجل بنغازي سوى أربعة إصابات، فيما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس الماضي، ارتفاع عدد المتعافين إلى 11.

ومنذ الأمس، بدأ سريان حظر التجول الكلي، الذي أعلنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في محاولة لكسر منحى انتشار الفيروس في البلاد، بعدم تم إحصاء 22 حالة على مدار يومي الأربعاء والخميس كأكبر حصيلة للمصابين، منذ تسلل الفيروس إلى ليبيا.

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