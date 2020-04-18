«صحة الموقتة» تطلق خدمة «طبيب الأسنان في بيتك»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 10:55 مساء
عيادة متنقلة لتقديم الخدمة للمواطنين في منازلهم بمدينة بنغازي، 18 أبريل 2020. (صحة الموقتة)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم السبت، إطلاق «طبيب الأسنان في بيتك»، وهي خدمة متنقلة طارئة تهدف لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين، إلى جانب مراعاة التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الخدمة أطلقها المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان بمدينة بنغازي، وتأتي ضمن خطتها الوطنية الشاملة لمجابهة فيروس «كورونا» وتسهيل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

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وأكد مدير عام المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بنغازي، الدكتور محمد التومي، أن الخدمة دُشنت بناءً علي تعليمات وزير الصحة بشأن البدء الفعلي في تنفيذ الخدمات الطبية للمواطنين الذين يعانون من آلام الأسنان واللثة في بيوتهم؛ وذلك عن طريق عيادة أسنان مجهزة و متنقلة بها أفضل أطباء الأسنان .

وأوضح التومي أن الخدمه تبدأ بالاتصال بالكادر الطبي المتخصص في مجال الأسنان عن طريق أرقام الهواتف التالية:«0925313437، 0911717137، 0923309042»، ليقوم فريق طبي بزيارة الحالات في منازلها لتقديم لخدمة الصحية اللازمة بداية من الكشف الطبي.

عيادة متنقلة لتقديم الخدمة للمواطنين في منازلهم بمدينة بنغازي، 18 أبريل 2020. (صحة الموقتة)
عيادة متنقلة لتقديم الخدمة للمواطنين في منازلهم بمدينة بنغازي، 18 أبريل 2020. (صحة الموقتة)
عيادة متنقلة لتقديم الخدمة للمواطنين في منازلهم بمدينة بنغازي، 18 أبريل 2020. (صحة الموقتة)
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