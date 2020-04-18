«مكافحة الأمراض» يتسلم لوازم 207 فحوص «PCR» و7 آلاف مسحة أنف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 09:50 مساء
شحنة أدوية تسلمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض من وزارة الصحة بحكومة الوفاق، 18 أبريل 2020. (صحة الوفاق)

تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، شحنة من مستهلكات أخذ وتحليل العينات لإجراء الفحوص المخبرية لتشخيص فيروس «كورونا المستجد»، مقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وتشمل الشحنة 207 لوازم فحص «PCR» و7 آلاف «Nasal Swab» المستخدمة في أخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص «PCR» المستخدم لتشخيص مرض «covid-19»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن الوزارة سلمت المركز الوطني لمكافحة الأمراض 10 آلاف قطعة من الأداة «Nasal Swab» قبل يومين، تنفيذًا للإجراءات التي اتخذها الوكيل العام، محمد هيثم عيسى، لتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» ، المتعلقة بتوريد الاحتياجات المختلفة من بنود الإمداد الطبي.

شحنة أدوية تسلمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض من وزارة الصحة بحكومة الوفاق، 18 أبريل 2020. (صحة الوفاق)
شحنة أدوية تسلمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض من وزارة الصحة بحكومة الوفاق، 18 أبريل 2020. (صحة الوفاق)
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