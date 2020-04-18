ميناء بنغازي يستقبل 714 حاوية و13 ألف طن شعير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 09:05 مساء
سفينة حاويات في ميناء بنغازي البحري, 18 أبريل 2020 (الإنترنت)

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات (إيتلانتك)، الوكيل الملاحي لشركة «أمواج ليبيا» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 517 حاوية محملة بكافة البضائع والسلع المختلفة.

وبحسب الناطق باسم الميناء، مفتاح الشهيبي، استقبل الميناء أيضًا السفينة (أماندا إف) الوكيل الملاحي لشركة «ميديترينيان» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 197 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

ولفت الشهيبي إلى أن الميناء استقبل أيضًا سفينة نقل الحبوب (إيلين) الوكيل الملاحي لشركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 13000 طن من حبوب الشعير.

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