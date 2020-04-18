«بركان الغضب»: إصابة 10 مواطنين في قصف على منطقة عرادة

مصاب يتلقى العلاج بعدما تعرض منزله إلى قصف بمنطقة عرادة، 18 أبريل 2020. (عملية بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم السبت، إصابة «عشرة مواطنين بينهم أربعة أطفال جراء قصف استهدف منازل بمنطقة عرادة»، لافتة إلى أن القصف تسبب كذلك في أضرار جسيمة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

واتهمت «بركان الغضب» قوات القيادة العامة بتنفيذ الهجوم، ونشرت قائمة بأسماء وأعمار الضحايا وهم رمضان محمد الحبيشي (59 عامًا) ووليد رمضان محمد الحبيشي (29 عامًا) ومحمد رمضان محمد الحبيشي (25 عامًا) وعبدالرحمن الزوام الحبيشي (49 عامًا).

كما شملت قائمة الضحايا هاني الفيتوري دندي ونجيب جمعة الغرياني (40 عامًا) وجنى عبد المنعم البوعيشي (7 أعوام) ويوسف عبد المنعم البوعيشي (4 أعوام) ، ومحمد إسماعيل البوعيشي (5 أعوام) وعبد المالك محمد البوعيشي (5 أعوام) ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.