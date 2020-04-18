عميد بلدية بني وليد يزور مصراتة على رأس وفد رفيع المستوى

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 06:30 مساء

زار وفد رفيع المستوى من بني وليد، مدينة مصراتة اليوم، «في إطار الحفاظ على اللحمة والوطنية والنسيج الاجتماعي الموحد، وفي بادرة طيبة ومباركة تحفها بركات قرب حلول شهر رمضان المبارك، وإيمانًا من الجميع بأن ليبيا واحدة ولا تقبل القسمة إلا على نفسها»، وفق رئيس هيئة الثقافة حسن أونيس.

وأضاف أونيس، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مدينة مصراتة استقبلت الوفد الذي ضم عميد بلدية بني وليد وعددًا من الحكماء والأعيان والأطياف الاجتماعية بالمدينة ومسؤولي القطاعات الخدمية، ومدير الأمن وآمر بوابة إيليس ومدير المرور والترخيص ومدير النجدة بالمديرية.

وبحسب أونيس، كان في استقبالهم عميد بلدية مصراتة وعدد من الحكماء والأعيان وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر غرفة تحرير سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال، ورئيس الهيئة العامة للثقافة، أ. حسن أونيس.

وشهدت الجلسة التأكيد التام على حفاظ المدينتين على علاقات الأخوة والجوار والترابط التام بين أهالي مصراتة وبني وليد، وكذلك التأكيد على حفظ الأمن في المنطقة الجغرافية الرابطة بين المدينتين.

وفد رفيع المستوى من بني وليد يزور بلدية مصراتة, 18 أبريل 2020 (الإنترنت)
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