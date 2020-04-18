قفزة قياسية للدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 04:08 مساء
أسعار صرف العملات الدولية في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

سجل سعر صرف الدولار قفزة قياسية جديدة مقابل الدينار الليبي، في مستهل تعاملات السوق الموازية هذا الأسبوع، وهو ما اعتبره مصرفيون محصلة لفتح المصرف المركزي منظومة الاعتمادات المستندية للسلع الغذائية والدوائية.

وصعد سعر صرف العملة الأميركية بفارق 36 قرشا، مسجلا 5.70 دينار اليوم مقابل 5.34 دينار، الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ويوم الخميس الماضي، أعلن المصرف المركزي، فتح 40 اعتمادا مستنديا للاستيراد بقيمة تبلغ أكثر من 56.1 مليون دولار خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل الجاري. وشملت الاعتمادات شركات تنوعت أنشطتها بين المواد الغذائية والمواشي واللحوم، والأدوية والمستحضرات الطبية، والصابون ومواد التنظيف، واستيراد الآلات الزراعية، وهو ما جاء بعد أسبوع من قرار المصرف المركزي فتح الاعتمادات المستندية للأغذية والأدوية.

تحذيرات الصديق الكبير
كان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، حذر في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي من «التداعيات السلبية لهذا الخيار (فتح الاعتمادات المستندية) التي تكمن في توقع حدوث شح في السيولة، وارتفاع في السعر الموازي، واضطراب في المستوى العام للأسعار، نتيجة تسعير بعض التجار البضائع بالسعر الموازي لا بالسعر الفعلي المورد به، إضافة إلى تنامي ظاهرة التهريب التي تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المنافذ الحدودية».

وعلى نهج الدولار، سجل اليورو ارتفاعا كبير في السوق الموازية اليوم، السبت، إذ صعد بفارق 42 قرشا، مسجلا 6.15 دينار مقابل 5.73 دينار الخميس، أما الارتفاع الأكبر فكان من نصيب الجنيه الإسترليني الذي صعد بفارق 50 قرشا، مسجلا 7.08 دينار مقابل 6.58 دينار، الخميس. وتراجعت وتيرة هذا الصعود للعملات بالسوق الموازية مع الدينار التونسي الذي سجل 1.94 دينار مقارنة بـ1.84 دينار الخميس الماضي، بفارق عشرة قروش، فيما صعدت الليرة التركية إلى 0.83 دينار مقابل 0.77 دينار بفارق ستة قروش.

اقرأ أيضا: ارتفاع أسبوعي كبير للدولار بعد فتح منظومة الاعتمادات

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريم قاسم: سعيد بتصدر «ليل خارجي» قائمة الأعلى مشاهدة في مصر
ثقافة وفن
شكوك «كورونا» تحاصر الصين.. و«الصحة العالمية»: الوباء خارج السيطرة في أوروبا
دولى
«مكافحة الأمراض»: لا حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الفنان حسن العريبي مؤسس فرقة المالوف
ثقافة وفن
قناة الوسط | فلوسنا - الحلقة 13 | لقاء مع ستيفياني ويليامز
فيديو
جدل بعد إعلان مكتشف فيروس الإيدز تسبب خطأ مخبري في ظهور «كورونا»
دولى
مفتي السعودية يجيز صلاتي التراويح والعيد بالبيوت حال استمرار «كورونا»
عربى
«كورونا» يهدد أرزاق الليبيين في القطاع الخاص
ليبيا
الصين ترد على انتقادات الرئيس الفرنسي لتعاملها مع وباء «كورونا»
دولى
جريدة «الوسط»: تبدل نوعي لمسار الحرب في الساحل الغربي
ليبيا
إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا والحصيلة ترتفع إلى 49
ليبيا
تحقيقات أميركية في تخليق فيروس كورونا بالصين وسر المريض رقم «صفر».. وبكين ترد ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كتاب الوسط»: حمامة يبحث في «الوثائق البريطانية ببرقة وطرابلس الغرب»