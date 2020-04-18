«مفوضية اللاجئين» تقدم سيارة إسعاف لبلدية جنزور

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 02:29 مساء
صورة نشرتها مفوضية اللاجئين لعملية تسليم سيارة الإسعاف لبلدية جنزور، 18 أبريل 2020.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديم سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لبلدية جنزور، للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، السبت، إن هذه الخطوة تأتي «استمرارا لدعمها للشعب الليبي وللقطاع الصحي، مما يسهم في استجابة أفضل لحالات الطوارئ الطبية المتعلقة بالنزاع الحاد وحالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا المستجد».

وقامت بلدية جنزور بحملات للتعقيم والرش لمواجهة الفيروس خلال الأيام الماضية، فضلا عن حملات نظافة المحلات والمجمعات والمصارف والأماكن العامة، للغرض ذاته.

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وكان الناطق الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، طارق أرغاز، دعا في تصريحات، الثلاثاء الماضي، الأطراف المتنازعة إلى «إنهاء القتال فورا وذلك لمنح الفرصة للتصدي إلى جائحة كورونا (كوفيد-19) ومساعدة اللاجئين والنازحين والفئات المستضعفة».

وشدد أرغاز، في حوار مع إذاعة أخبار الأمم المتحدة، على أن وقف القتال في ليبيا مهم جدا في هذه الظروف بالتحديد، لإتاحة الفرصة أمام استجابة المنظمات للاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين والمهاجرين.

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