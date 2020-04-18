«النهر الصناعي» يعلن وصول المياه تدريجيا إلى طرابلس والمناطق المجاورة

خريطة توضح مسارات نقل مياه النهر الصناعي في المنطقة الغربية. (جهاز النهر الصناعي).

أعلن جهاز النهر الصناعي «منظومة الحساونة- سهل الجفارة» حدوث انفراج في أزمة توقف المياه، مشيرا إلى بدء وصولها تدريجيا إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها مساء اليوم السبت، أو صباح غد الأحد.

وقال الجهاز في بيان، اليوم السبت، إن المنظومة باشرت أعمال إعادة تشغيل حقول الآبار وضخ المياه وفتح صمامات التحكم بالتدفق يوم الإثنين الماضي، مشيرا إلى أن التأخر في الإعلان عن موعد وصول المياه يعود إلى أسباب فنية وأمنية.

وأوضح أنه تعذر على الكوادر الفنية مراقبة مسارات أنابيب نقل المياه وتحديد موقع نقطة وصول المياه «بسبب الظروف الأمنية السيئة، وأيضا لأن مسارات أنابيب نقل مياه المنظومة تعد مناطق عسكرية مغلقة»، وفق البيان.

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كانت لجنة حقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي أعربت عن بالغ قلقها إزاء «استمرار الأعمال العدائية في ليبيا، على الرغم من الدعوات المتكررة إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى توحيد جهود مكافحة جائحة كورونا».، مشيرة إلى قيام مجموعة من منطقة الشويرف بقطع إمدادات المياه إلى مليوني نسمة من سكان طرابلس، والتجمعات السكنية المحيطة بها، «وهو تكتيك مستخدم كسلاح حرب».

وشددت اللجنة على أن الحصول على المياه هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وضروري لمكافحة فيروس «كورونا».