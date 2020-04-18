لجنة «الصليب الأحمر» في ليبيا تقدم نصائح لتجنب إصابة ذوي الإعاقة بفيروس كورونا

وجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا نصائح لمساعدة ذوي الإعاقة الحركية في تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي بلغ عدد المصابين به في البلاد 49 حالة.

وقالت اللجنة إنه يجب أن يتم تنظيف الأجزاء التي يلمسها الشخص يوميا قبل مغادرة المنزل وعند العودة، واستخدام الأدوات مثل الطرف الصناعي أو الكرسي المتحرك أو المشاية أو العكاز أو العصا عبر قفازات، يمكن غسلها بشكل دوري، حسبما ذكرت اللجنة في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

ونصحت كذلك بمحاولة أن يتم دفع الكرسي المتحرك من الإطار الخارجي للإطارات، كذلكـ الحرص على الغسل المستمر للأيدي للشخص المصاب والمساعدين له.