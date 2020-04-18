الكشف الطبي على الليبيين العالقين في مصر وتونس وتركيا بداية من الاثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 09:27 صباحا
اجتماع سابق اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، 8 أبريل 2020، (الإنترنت)

تباشر اللجان المكلفة بالإشراف على الكشف الطبي على الليبيين العالقين في الخارج عملها الاثنين المقبل، لا سيما للعالقين في كل من تركيا وتونس ومصر (القاهرة والإسكندرية).

وقال عضو اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا في ليبيا، العميد خالد مازن، إن هذه اللجان ستقوم بالكشف على كل العالقين المتواجدين في أماكن الحجر بأخذ مسحة في بداية الحجر وأخرى للتأكد بعد 14 يوم وبعدها سيتم تسفيرهم لأرض الوطن، حسبما نقلت صفحة مطار معيتيقة الدولي على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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وطالب مازن من المسافرين الالتزام بفترة الحجر الصحي، حفاظا على سلامتهم وسلامة ذويهم في ليبيا عند عودتهم.

كانت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد التابعة للمجلس الرئاسي قررت في الثامن من أبريل الجاري وضع توصيات بخصوص حل مشكلة العالقين بالخارج، وآليات إعادتهم إلى ليبيا.

بينما أمر القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، الثلاثاء الماضي، جميع اللجان المكلفة لمتابعة أوضاع المواطنين العالقين خارج البلاد بسرعة تسيير جسر جوي لإرجاعهم إلى أرض الوطن قبل حلول شهر رمضان.

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