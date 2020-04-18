مدير أمن طرابلس يتفقد أماكن سقوط القذائف على أحياء العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 02:14 صباحا
مدير أمن طرابلس عميد دكتور أسامة عويدان، يتفقد الأحياء التي تعرضت لقصف, 17 أبريل 2020 (مديرية أمن طرابلس)

قام مدير أمن طرابلس عميد دكتور أسامة عويدان، يرافقه رئيس التحري بمكتب البحث الجنائي المقدم أسامة شعبان، وعدد من ضباط الأمن بجولة تفقدية شملت الأحياء التي تعرضت لسقوط القذائف والصواريخ جراء القصف العشوائي الذي يستهدف العاصمة منذ بدء الحرب.

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وبحسب بيان للمديرية، اطلع عويدان على الأضرار المادية التي لحقت بممتلكات المواطنين، معبرا عن دعمه وتضامنه ومنتسبي مديرية أمن طرابلس مع جميع السكان في طريق الشوك ومنطقة الهجارسة بمنطقة سوق الجمعة.

وتوجه عويدان لتفقد مركز شرطة غوط الشعال، وهو أحد مرافق مديرية أمن طرابلس، الذي تعرض لسقوط القذائف دون تسجيل أي أضرار بشرية.

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