وصول لوازم إجراء 150 ألف فحص «pcr» و200 ألف اختبار سريع لفيروس «كورونا» من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 01:25 صباحا
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

تسلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مواد ومعدات مخبرية لإجراء 150 ألف فحص «pcr» من تركيا، بالإضافة إلى 200 ألف اختبار سريع للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن هذه اللوازم والمعدات خاصة بمختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتأتي تنفيذًا لبنود الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة سابقًا مع السلطات الصحية في تركيا، إذ بدأت الشحنات تصل تباعًا منذ ليلة البارحة عبر الموانئ الليبية، وفق البيان.

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وفيما يتعلق بتوفير الأجهزة الخاصة بفحص العينات التي يتم أخذها من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا»، ذكر البيان أن مدن سبها والزاوية ومصراتة، بالإضافة إلى عددٍ من المدن والمناطق الأخرى سيجري اعتماد المختبرات فيها من طرف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وستتسلم أجهزة «PCR» جديدة ليتسنى إجراء فحص العينات خلال فترة قصيرة، الأمر الذي سيساعد على عدم حجر المشتبه بإصابتهم لفترات طويلة لحين وصول نتائج الفحص من مدينة طرابلس.

وشدد البيان على أن التوريدات الجديدة ستساعد في رفع مستوى إجراءات الجهوزية، خصوصًا بعد أن سلّمت وزارة الصحة، المركز الوطني لمكافحة الأمراض مخصصات مالية وسيارات نقل لدعم خدمات الرصد والاستجابة.

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