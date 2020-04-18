«مكافحة الأمراض»: لا حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا، الجمعة.
وقال المركز في بيان، اليوم، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم ثماني عينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» وكانت كل النتائج سالبة.
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