«صحة الوفاق» تنفي استخدام مقراتها «عسكرياً» وتحذر من الأخبار «المضللة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 11:47 مساء
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

نفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، استخدام مقراتها «استخداماً عسكرياً»، نافية الأخبار «المضللة».

وشددت لجنة الأزمات والطوارئ، في بيان للوزارة اليوم، أن هذه الأخبار تسيئ للقطاع الصحي و«عارية» عن الصحة وتعرض القطاع الصحي والعاملين به للخطر في الوقت الذي يواجه فيه ويجابه عن طريق الوزارة فيروس كورونا المستجد، ويسخر كل الإمكانيات والمرافق الصحية التابعة للتصدي للوباء.

واعتبر رئيس لجنة الأزمات والطوارئ فوزي أونيس، نشر مثل هذه الأخبار «المكذوبة»، الغرض منها تضليل الناس ونسف الجهود المبذولة لمساعدة المواطنين.

وأضاف أن الكل يعلم أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مهامها طبية ومقرها الرئيسي الذي يتردد عليه كل المواطنون والأطباء مقرا إدارياً لمتابعة شؤون المستشفيات والكوادر الطبية والعاملين بالقطاع الصحي.
 

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