الهاشمي: 3 وفيات بينهم طفل وإصابة 16 حصيلة القصف على مناطق سكنية بطرابلس الجمعة

آثار دمار بادية على أحد المنازل بالكريمية جراء تعرضه للقصف. 17 أبريل 2020. (عملية بركان الغضب)

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، عن وفاة ثلاثة أشخاص بينهم طفل وإصابة 16 حالة، جراء استهداف الأماكن السكنية المدنية بطرابلس وضواحيها اليوم الجمعة.

وبحسب الهاشمي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، توفي مواطن وجرح سبعة آخرون من بينهم حالة خطيرة، نتيجة القصف على منطقة الكريمية.

كما شهدت سوق الجمعة وفاة مواطن وجرح خمسة آخرين من بينهم حالتان خطيرتان، فيما توفي طفل وجرح ثلاثة آخرون من بينهم حالة خطيرة في قصف على طريق الشوك.

وفي عين زارة أصيب رجل مُسن بجراح خطيرة، نتيجة قصف على منزله، بحسب الهاشمي.

ولم يتسنَّ لـ«بوابة الوسط» التأكد من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.