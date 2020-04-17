مطالبات بتدخل «الأعلى للدولة» لدى المصرف المركزي لتسهيل استيراد المستلزمات الطبية وصرف رواتب الأطباء الجدد

اجتماع اللجنة العلمية بحكومة الوفاق مع لجنة متابعة جائحة «كورونا» بالمجلس الأعلى للدولة, 17 أبريل 2020 (الأعلى للدولة)

طالبت اللجنة العلمية لمكافحة جائحة «كورونا» المشكلة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بتدخل المجلس الأعلى للدولة لدى مصرف ليبيا المركزي لتسهيل إجراءات استيراد المستلزمات والمعدات الطبية بشكل عاجل لمواجهة الجائحة، ومنح الإذن بصرف مرتبات الأطباء الجدد الذين تجاوزت عقود بعضهم ثلاث سنوات دون تقاضي أي راتب.

وبحسب بيان للمجلس الأعلى للدولة اليوم، عقدت اللجنة العلمية برئاسة د.خليفة البكوش، اجتماعا مع اللجنة المخصصة لمتابعة جائحة فيروس «كورونا» بالمجلس الأعلى للدولة برئاسة د.محمد صمود والأعضاء د.فتحي العربي، ود.ماجدة الفلاح ود.هناء العرفي، ود.مراد المختار.

رسائل السراج والكبير.. مسعى لتوحيد «المركزي» أم جولة اشتباك جديدة؟

وأكدت اللجنة العلمية خلال اللقاء العمل لإصدار بروتوكول في غضون أيام عن كيفية التعامل مع مرضى «كورونا» داخل قسم العناية المركزة، لافتة إلى تشكيل لجنة فرعية مختصة مكونة من 20 استشاريا في هذا المجال.

ووفق البيان وضعت اللجنة العلمية خطة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتم الاتفاق مع بعض المصحات لمعالجة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عناية فائقة وغير مصابة بفيروس «كورونا» لتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز العامة، التي ستخصص لاستقبال حالات «كورونا» في حال تفشى المرض، موضحة أن هناك مشفى خاصا حديثا تحت التصرف بالكامل في حال تمت الحاجة إليه.

اجتماع اللجنة العلمية بحكومة الوفاق مع لجنة متابعة جائحة «كورونا» بالمجلس الأعلى للدولة, 17 أبريل 2020 (الأعلى للدولة)

اجتماع اللجنة العلمية بحكومة الوفاق مع لجنة متابعة جائحة «كورونا» بالمجلس الأعلى للدولة, 17 أبريل 2020 (الأعلى للدولة)