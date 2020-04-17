تدريب الطواقم الطبية في سرت على التعامل مع حالات «كورونا»

اجتماع للجنة مجابهة «كورونا» في سرت، 16 أبريل 2020. (بلدية سرت)

خلص الاجتماع الثاني للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بمدينة سرت إلى ضرورة وضع برنامج تدريبي حول كيفية التعامل مع مصابي الفيروس، إلى جانب تأكيد أهمية الاستمرار في تأهيل كل الممارسيين والأطباء للاستجابة للفيروس.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس «كورونا» بسرت، محمد الأميل، إن الاجتماع خصص لمتابعة نتائج عمل اللجان الطبية والفرعية المكلفة بالملف، وشدد على ضرورة تدريب العناصر الطبية على كيفية التعامل مع المرضى المشتبه بإصابتهم بالفيروس، وطرق الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وذلك حسب بيان لبلدية سرت.

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يشار إلى أن الاجتماع عُقد أمس الخميس، بقاعة العيادة المجمعة الصحية، وبحضور اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا» ورؤساء اللجان الفرعية، إلى جانب مشاركة الأطباء الذين أنهوا دورة تدريبية في بنغازي حول طرق الوقاية والكشف الطبي لفيروس «كورونا».