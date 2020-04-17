تعطل شاحنتي إطفاء استخدمتا في تزويد طرابلس بالمياه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 06:06 مساء
أعضاء بهيئة السلامة الوطنية في طرابلس. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، اليوم الجمعة، تعطل شاحنتي إطفاء جراء استعمالهما دون توقف على مدى ساعات اليوم، في تزويد الجهات الأمنية والمواطنين بالمياه خلال الفترة الماضية.

وقدمت الهيئة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اعتذارها للجميع لاضطرارها إلى إيقاف خدماتها لحين صيانة شاحنتي الإطفاء أو إيجاد البديل.

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وكانت إدارة منظومة النهر الصناعي أعلنت في 6 أبريل الجاري، توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع الشويرف، وإجبار العاملين على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم. وتسبب ذلك في انقطاع المياه عن مدن بني وليد، وترهونة، وطرابلس والمناطق المجاورة لها، وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي.

وفي 13 أبريل، أعلنت بلدية الشويرف السماح بعودة تدفق النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس ومدن الشمال الليبي، لـ«فترة وجيزة»، مشترطة إنهاء «الإخفاء القسري» للدكتور القذافي علي القذافي المقرحي، والذي «اختطف» منذ الأول من أبريل الحالي. وفي اليوم التالي أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي مباشرته أعمال ضخ المياه وتشغيل منظومة الحساونة سهل الجفارة.

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