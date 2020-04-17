وفد من مديرية أمن طرابلس يزور صبراتة وصرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 05:43 مساء
أعضاء الوفد أمام مديرية أمن صبراتة، 17 أبريل 2020. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، زيارة وفد أمني لمديريات الأمن بمدينتي صبراتة وصرمان، ومراكز الشرطة التابعة لهما، للوقوف على الأوضاع الأمنية في المدينتين.

وأوضحت المديرية في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» أن الوفد كان برئاسة، رئيس التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس، المقدم أسامة شعبان، ورئيس قوة دعم مديرية أمن طرابلس، الرائد عبدالجليل بو قبة، لافتة إلى أن الوفد تباحث حول تفعيل مديريات الأمن ومراكز الشرطة بصبراتة وصرمان.

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وأشار البيان إلى مناقشة الوفد كذلك خلال الزيارة، الترتيبات الأمنية التي ستنفذها المديريات لأجل تأمين المدينتين من منطلق «ضرورة الأمن في هذه المرحلة» حسب نص البيان.

وفي 13 أبريل الجاري، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق على مدينتي صبراتة وصرمان. وأمس الخميس بحث المجلس الرئاسي البرامج التي تعزز الأمن بالعاصمة ومحيطها و«المدن المحررة» في المنطقة الغربية، والإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات المواطنين.

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