شركة الكهرباء: دخول الوحدة الغازية الخامسة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة

الوحدة الغازية بمحطة الزاوية المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، دخول الوحدة الغازية الخامسة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة، بعد فتح صمام الغاز.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة، بعد فتح صمام الغاز، الذي أغلقه مجهولون في وقت سابق اليوم ما تسبب في خروج جميع وحدات التوليد العاملة بالمحطة، وفقدان أكثر من 800 ميغاوات، وحدوث عجز كبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية.

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وأشارت الشركة إلى أن يقظة العاملين بغرف التشغيل والتحكم حالت دون انهيار الشبكة كاملة خلال الفصل المفاجئ، خصوصا أن الشبكة تعاني من عجز كبير نتيجة قفل صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح. وناشدت شركة الكهرباء جميع الجهات الاعتبارية العمل بشكل عاجل من أجل فتح الصمام لإعادة وحدات التوليد للخدمة، بما يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية.