شركة الكهرباء: فتح صمام الغاز المغذي لمحطة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 04:26 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة، بعد فتح صمام الغاز.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق اليوم، غلق مجهولين صمام الغاز الرئيسي المغذي لمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة، ما تسبب في خروج جميع وحدات التوليد العاملة بالمحطة، وفقدان أكثر من 800 ميغاوات، وحدوث عجز كبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية.

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وأشارت الشركة إلى أن يقظة العاملين بغرف التشغيل والتحكم حالت دون انهيار الشبكة كاملة خلال الفصل المفاجئ، خصوصا أن الشبكة تعاني من عجز كبير نتيجة قفل صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح. وناشدت شركة الكهرباء جميع الجهات الاعتبارية العمل بشكل عاجل من أجل فتح الصمام لإعادة وحدات التوليد للخدمة، بما يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية.

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