لجنة مكافحة «كورونا» ببنغازي تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بمداخل المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 04:20 مساء
لجنة مكافحة فيروس «كورونا» في بنغازي تتفقد الإجراءات الاحترازية بمداخل المدينة، 17 أبريل 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة «كورونا» ببنغازى)

زار مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي وعضو اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة «كورونا» في المدينة، ناصر مختار الكاديكي، اليوم الجمعة، نقاط التمركز بالبوابات الأمنية ومداخل مدينة بنغازي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الرامية لاحتواء خطر تفشي الفيروس في المدينة.

ورافق أعضاء الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي الكاديكي خلال الزيارة، التي هدفت كذلك إلى الكشف على سائقي الشاحنات، والتأكد من تطبيق قرار حظر التنقل نهائيًا بين المدن والقرى، وذلك حسب بيان للغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي.

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وخلال الزيارة، تم تزويد فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة المتمركز بمنطقة تيكا ببعض المواد والمستلزمات الوقائية وجهاز الكشف على درجات الحرارة.

وأوضح مسؤول الفريق، عبد السلام المسماري، أن العمل يسير حسب التعليمات الصادرة عن الغرفة المركزية، حيث يرفع موقف يومي وتقرير مفصل عن كافة الإجراءات المتبعة، إلى جانب تسجيل بيانات السائقين حسب النموذج المعتمد، والتنسيق مع كل الجهات ذات الاختصاص.

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