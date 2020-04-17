«بركان الغضب» تعلن مقتل مواطن وإصابة 11 آخرين في قصف الكريمية

ركام أحد المنازل بمنطقة الكريمية جراء تعرضه للقصف، 17 أبريل 2020. (عملية بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم الجمعة، «مقتل مواطن وإصابة 11 آخرين بينهم أربعة من عائلة واحدة، في قصف استهدف مخازن المواد الغذائية بمنطقة الكريمية».

وقالت «بركان الغضب» في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن القصف أصاب كذلك منزلين بجانب المخازن، واتهمت القوات التابعة للقيادة العامة بتنفيذه. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

آثار دمار بادية على أحد المنازل بالكريمية جراء تعرضه للقصف. 17 أبريل 2020. (عملية بركان الغضب)

مخازن مواد غذائية تظهر عليها آثار قصف تعرضت له بمنطقة الكريمية. 17 أبريل 2020. (عملية بركان الغضب)