«بركان الغضب» تعلن مقتل مواطن وإصابة 11 آخرين في قصف الكريمية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 02:42 مساء
ركام أحد المنازل بمنطقة الكريمية جراء تعرضه للقصف، 17 أبريل 2020. (عملية بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم الجمعة، «مقتل مواطن وإصابة 11 آخرين بينهم أربعة من عائلة واحدة، في قصف استهدف مخازن المواد الغذائية بمنطقة الكريمية».

وقالت «بركان الغضب» في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن القصف أصاب كذلك منزلين بجانب المخازن، واتهمت القوات التابعة للقيادة العامة بتنفيذه. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

آثار دمار بادية على أحد المنازل بالكريمية جراء تعرضه للقصف. 17 أبريل 2020. (عملية بركان الغضب)
مخازن مواد غذائية تظهر عليها آثار قصف تعرضت له بمنطقة الكريمية. 17 أبريل 2020. (عملية بركان الغضب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين ترد على انتقادات الرئيس الفرنسي لتعاملها مع وباء «كورونا»
دولى
تحقيقات أميركية في تخليق فيروس كورونا بالصين وسر المريض رقم «صفر».. وبكين ترد ...
دولى
مشايخ وأعيان فزان يحذرون من «تغيير ديموغرافي ممنهج» يستهدف المنطقة
ليبيا
العدد 230 من جريدة «الوسط»: تبدل نوعي في مسار الحرب.. وليبيون يقترحون «مسارا ...
ليبيا
أوبك: سوق النفط أمام صدمة تاريخية وقاسية بسبب تراجع الطلب
اقتصاد
لعمامرة يسحب موافقته على تولي رئاسة البعثة الأممية في ليبيا
ليبيا
المركزي يصدر 40 اعتمادا مستنديا بقيمة 56 مليون دولار خلال أسبوع
ليبيا
شركة الكهرباء: أنقذوا محطة جنوب طرابلس
ليبيا
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني؟
رياضة محلية
ضبط 4 متهمين في جرائم سرقة بوادي الربيع
ليبيا
انتقادات حادة لترامب بسبب طبع اسمه على «شيكات المساعدات»
اقتصاد
ميسي يهدد ويصعد: إذا أردتم بقائي في برشلونة فليرحل الرئيس
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ألمانيا تعلن أن فيروس «كورونا» بات تحت السيطرة