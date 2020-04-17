مجهولون يغلقون صمام الغاز المغذي لمحطة كهرباء الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 02:23 مساء
محطة كهرباء الزاوية، (أرشيفية: الإنترنت)

أغلق مجهولون، اليوم الجمعة، صمام الغاز الرئيسي المغذي لمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة.

ونتج عن الأمر خروج جميع وحدات التوليد العاملة بالمحطة، وفقدان أكثر من 800 ميجاوات، وحدوث عجز كبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن يقظة العاملين بغرف التشغيل والتحكم حالت دون انهيار الشبكة كاملة خلال الفصل المفاجئ، خصوصا أن الشبكة تعاني من عجز كبير نتيجة قفل صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح.

وناشدت شركة الكهرباء جميع الجهات الاعتبارية العمل بشكل عاجل من أجل فتح الصمام لإعادة وحدات التوليد للخدمة، بما يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية.

ولم تتجاوز الشركة بعد أزمة غلق صمام خط الغاز في سيدي السائح، إذ جددت قبل خمسة أيام مناشدتها «الخيرين من أبناء الوطن بالتدخل العاجل لفتح الصمام حتى يتسنى لها تشغيل كامل وحدات التوليد في المحطات بالمنطقة الغربية، والقضاء على العجز وإرجاع الشبكة الكهربائية لسابق عهدها».

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