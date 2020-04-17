إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا والحصيلة ترتفع إلى 49

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل ليبيا إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 49.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المركز المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم أمس الخميس، 65 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتأكد تسجيل إصابة جديدة لمخالط وخلو العينات الباقية من الفيروس.

وبهذه الإصابة تنخفض وتيرة منحنى الإصابات في البلاد بعد يومين من الصعود سُجلت فيهما 22 حالة إصابة جديدة، بواقع 9 إصابات يوم الأربعاء، و13 إصابة الخميس.

ومن بين الإصابات المؤكدة، سجلت ليبيا حالة وفاة وحيدة لمسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، فيما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، ارتفاع عدد المتعافين إلى 11.

وكانت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» بحكومة الوفاق أعلنت، مساء الأربعاء، فرض حظر كلي للتجول اعتبارا من الجمعة، ولمدة عشرة أيام على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد.

ودعا وزير الصحة بحكومة الوفاق، أحميد بن عمر، المواطنين إلى الالتزام بالحظر منعًا لتفشي الفيروس في ليبيا، مؤكدًا أن الوضع الوبائي في البلاد ليس سيئًا للغاية ولكنه «غير مطمئن».

ويأتي ذلك في وقت خفضت اللجنة العليا لمجابهة «كورونا» بالحكومة الموقتة عدد ساعات حظر التجول من 16 ساعة إلى 12 ساعة يوميًا وذلك بناءً على رأي اللجنة الطبية الاستشارية، بعدما توقفت حصيلة إصابات الفيروس في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة عند 4 حالات منذ أكثر من 8 أيام.