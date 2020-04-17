عقيلة صالح يوجه خطابا لغوتيريس بشأن «التدخل التركي» في الشؤون الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 12:21 صباحا
رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، (أرشيفية: الإنترنت)

وجه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الخميس، خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفه بـ«التدخل التركي السافر» في الشؤون الليبية الداخلية.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان، إن خطاب صالح تناول ما تتعرض له ليبيا «من عدوان تركي غاشم تدك فيه مدن ليبية أمنة من البحر والجو، إضافةً للتدخل التركي السافر في الشؤون  الداخلية، وإرسال الأسلحة والمرتزقة»، مؤكدًا أن هذا التدخل يُمثل «خرقاً واضحًا» للقوانين والأعراف والقرارات الدولية، و«نسف وتجاهل كامل» لمخرجات مؤتمر  برلين.

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وأكد صالح في خطابه إلى غوتيريس أن مجلس النواب يمارس اختصاصاته طبقًا للإعلان الدستوري، ويحق له المطالبة نيابةً عن الشعب الليبي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح والذخائر وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ  لمكافحة فيروس «كورونا»، ووقف «الاعتداء التركي أو السماح للقوات المسلحة الليبية بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها»

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