رئيس الكونغو يتمسك بعقد منتدى المصالحة الليبية في يوليو ويستنكر خرق قرار حظر الاسلحة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 16 أبريل 2020, 11:47 مساء
الرئيس الكونغولي دنيس نغيسو، (أرشيفية: الإنترنت)

استنكر رئيس الكونغو ورئيس اللجنة الفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، دنيس ساسو نغيسو، خرق الحظر الأممي المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وأكد تمسكه بعقد منتدى للمصالحة الوطنية في يوليو المقبل، خاصة في ضوء «رغبة الشعب الليبي» في انعقاد المؤتمر.

وقال نغيسو الذي يرأس اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي المتعلقة بليبيا في مقابلة مع جريدة «لو سولاي» السنغالية، اليوم الخميس، إن الاتصالات على المستوى الأفريقي تشير إلى رغبة الشعب الليبي، من «خلال زعماء القبائل والمشايخ الدينيين ومنظمات الشباب وحتى المقاتلين»، في الذهاب إلى منتدى المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن هذا هو هدف الاتحاد الأفريقي، الذي «يعمل عليه كثيرًا في الوقت الحاضر».

اقرأ أيضا الأفارقة يصرون على تمثيل القبائل والمدن والنساء في التحضير لمؤتمر المصالحة الليبية

وبخصوص الجهود المبذولة لعقد المؤتمر، أشار رئيس الكونغو إلى اجتماع فريق الاتصال التابع لمفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا قبل أسابيع ببلاده للتخطيط لتنظيم منتدى المصالحة الوطنية في أديس أبابا في يوليو 2020 مستطردًا «شريطة أن تؤدي جهود الأطراف المعنية والمجتمع الدولي بحلول ذلك الشهر إلى احترام وقف إطلاق النار في ليبيا».

وأرجع رئيس اللجة الأفريقية العليا، تدهور الوضع في ليبيا الى التدخلات الخارجية المتعددة، وليس فقط بسبب الانقسامات الداخلية و«تواجد الميليشيات والإرهابيين» خصوصًا وقد «اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا ضد تصدير الأسلحة إلى ليبيا» وعبر عن أسفه لعدم احترام الحظر المفروض.  

واستذكر نغيسو دور التدخلات الخارجية الكبير في تعثر وساطة أفريقية العام 2011 عبر ما سمي بلجنة الخمسة آنذاك، والتي ضمت رؤساء موريتانيا ومالي وجنوب أفريقيا والكونغو برازافيل وأوغندا، وهدفت إلى حدوث توافق في الآراء من خلال الحوار مع الرئيس السابق، معمر القذافي.

وللإشارة فان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسي فكي محمد، قال الأسبوع الماضي إن الترتيبات لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبي خارج جدول أعمال الاتحاد في الوقت الحالي بسبب أزمة «كورونا» المستجد في القارة، مشيرًا إلى أن «جميع الوساطات الدبلوماسية في ليبيا مجمدة في الوقت الراهن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العدد 230 من جريدة «الوسط»: تبدل نوعي في مسار الحرب.. وليبيون يقترحون «مسارا ...
ليبيا
أوبك: سوق النفط أمام صدمة تاريخية وقاسية بسبب تراجع الطلب
اقتصاد
الحرق أقل كلفة من الدفن.. مقابر نيويورك تضيق بأهلها من موتى فيروس كورونا المستجد
دولى
المركزي يصدر 40 اعتمادا مستنديا بقيمة 56 مليون دولار خلال أسبوع
ليبيا
شركة الكهرباء: أنقذوا محطة جنوب طرابلس
ليبيا
البحرية الأميركية: زوارق إيرانية تنفذ مناورات استفزازية قرب بوارج أميركية
دولى
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني؟
رياضة محلية
ضبط 4 متهمين في جرائم سرقة بوادي الربيع
ليبيا
انتقادات حادة لترامب بسبب طبع اسمه على «شيكات المساعدات»
اقتصاد
بلاتر يلمح بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.. ويرشح أميركا أو اليابان
رياضة عالمية
ميسي يهدد ويصعد: إذا أردتم بقائي في برشلونة فليرحل الرئيس
رياضة عالمية
صعوبات في تعيين بديل لسلامة مع عرقلة مرشح الجزائر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يعاود فيروس «كورونا» إصابة بعض ممن تعافوا منه؟