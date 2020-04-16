«صحة الموقتة» تعلن تدشين خريطة تفاعلية لأماكن الإصابات بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 11:30 مساء
شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الخميس، تدشين خريطة معلومات تفاعلية بأماكن الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، تتيح تتبع الحالات التي تم الإبلاغ عنها بشكل يومي.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الخريطة دشنتها الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي، وتستند إلى بيانات واردة منها ومن اللجنة العليا لمكافحة الوباء بالحكومة الموقتة، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

للاطلاع على الخريطة التفاعلية

وأشار البيان إلى أن الخريطة من إعداد وتصميم المهندس مروان الحصادي، وهو متعاون مع الغرفة المركزية للرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية في بنغازي.

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا وصلت إلى 48 حالة من بينها حالة وفاة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 11، وذلك وفقًا لآخر إحصاء أعلنه المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الساعات الأولى من صباح الخميس.

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