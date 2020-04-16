سيالة يناقش مع وزير بريطاني وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 11:10 مساء
سيالة (يمين) ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي. (خارجية الوفاق)

ناقش وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، آخر تطورات «أوضاع القتال على الأرض» في ليبيا، وسبل إيجاد وقف إطلاق نار مستدام.

وأطلع سيالة خلال الاتصال وزير الدولة البريطاني على الأوضاع الاقتصادية في ليبيا ومعاناة المواطن الليبي، وخطة حكومة الوفاق بشأن الإجراءات الوقائية لمحاربة فيروس «كورونا» المستجد، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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من جانبه، أكد الوزير البريطاني وقوف حكومة بلاده إلى جانب حكومة الوفاق بـ«اعتبارها الحكومه الشرعية»، ودعمها لمساعي وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن بلاده حثت منظمة الصحه العالمية على مراعاة الظروف الخاصة لليبيا وأهمية الدعم الإنساني في هذه المرحلة الحرجة، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفي يأتي في إطار التشاور بين الطرفين، لافتا إلى أنه تطرق كذلك إلى تكثيف حكومة الوفاق جهودها مع المنظمات الدولية لتوفير الاحتياجات لمحاربة فيروس «كورونا» المستجد.

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