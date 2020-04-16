بالصور: انتشار كثيف لـقوة «مكافحة المخدرات» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 10:45 مساء
القوات التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنتشر بالعاصمة، 16 أبريل 2020. (وزارة الااخلية بحكومة الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، انتشار القوة الأمنية التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن انتشار القوة شمل كافة الحدود الإدارية للعاصمة من جنزور غربًا حتى تاجوراء شرقًا، وذلك بناءً على تعليمات مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

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تظهر صور منشورة على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك» انتشارا كثيفا للقوة داخل الحدود الإدارية لطرابلس، قالت الوزارة إنه يأتي بهدف المجاهرة بالأمن والحفاظ على الاستقرار.

القوات التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنتشر بالعاصمة، 16 أبريل 2020. (وزارة الااخلية بحكومة الوفاق)
القوات التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنتشر بالعاصمة، 16 أبريل 2020. (وزارة الااخلية بحكومة الوفاق)
القوات التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنتشر بالعاصمة، 16 أبريل 2020. (وزارة الااخلية بحكومة الوفاق)
القوات التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنتشر بالعاصمة، 16 أبريل 2020. (وزارة الااخلية بحكومة الوفاق)
القوات التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنتشر بالعاصمة، 16 أبريل 2020. (وزارة الااخلية بحكومة الوفاق)
القوات التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنتشر بالعاصمة، 16 أبريل 2020. (وزارة الااخلية بحكومة الوفاق)
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