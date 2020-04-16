مشايخ وأعيان فزان يحذرون من «تغيير ديموغرافي ممنهج» يستهدف المنطقة

أعيان ومشايخ فزان أثناء تلاوة البيان. (بلدية الشويرف)

حذر مشايخ وأعيان فزان مما يتعرض له أهل المنطقة من «تغيير ديموغرافي ممنهج»، مطالبين بعدم استغلال الحاجات الإنسانية للمنطقة وإدخالها في الصراع السياسي بين الحكومات.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام اجتماعهم ببلدية الشويرف، اليوم الخميس، نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك»، ثمنوا فيه استجابة عائلة الدكتور القذافي علي القذافي المقرحي المخطوف في مدينة الزاوية وأهل الشويرف لفتح صمام النهر الصناعي وتدفق المياه إلى طرابلس.

وطالب مشايخ وأعيان فزان في البيان «الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بمتابعة ما يتعرض له أهل فزان من الحرمان والتجويع والخطف القسري على الهوية»، مؤكدين أن «أهل فزان يجرمون كافة أنواع الخطف والتهديد بأشكاله كافة».

وأكد البيان أن «ليبيا للجميع وبالجميع دون إقصاء أو تهميش»، مشددين على أن «التوزيع العادل للثروة بين الليبيين حق مستحق».

ودعا البيان الحكومات إلى ضرورة الاهتمام بالأوضاع الإنسانية والمعيشية لأهالي المنطقة «الذين وصل بهم الحال لوضع لا يحسدون عليه من حيث تردي الخدمات الأساسية والغياب التام للأمن».

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وأعلن مشايخ وأعيان فزان إدانتهم «الشديدة لما يتعرض له أبناء المنطقة وآخرها خطف ابن الجنوب الدكتور القذافي علي القذافي الذي خطف وغيب في مدينة الزاوية» داعين الجهات المعنية إلى التواصل مع اللجنة المشكلة منهم لتنفيذ ما ورد في البيان.

ونبه أعيان ومشايخ فزان في ختام البيان إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لما جاء فيه «فإنهم لا يتحملون ما قد يترتب على ذلك من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة»، متعهدين «باستخدام جميع الإمكانات المتوافرة لديهم التي ينعم بها الجنوب لفترة وجيزة من الزمن».

كانت بلدية الشويرف أعلنت، الإثنين، السماح بعودة تدفق مياه النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس ومدن الشمال، لـ«فترة وجيزة»، ولإعطاء فرصة للجهود المبذولة للإفراج عن «ابننا المخطوف» في أسرع وقت.

وانتقدت البلدية، في بيان منسوب لـ«مكونات الجنوب الليبي» استمرار «الإخفاء القسري» للدكتور القذافي علي القذافي المقرحي منذ الأول من أبريل الحالي، وهو في طريقه إلى طرابلس، مضيفا أنه «على أهله وذويه أن يتخذوا موقفا حازما لتذكير إخوتهم في الوطن، بأن ينتبهوا لغيابه خاصة أن مناشدة عائلته الصغيرة لم تلقَ آذانا صاغية عند من يهمهم الأمر».

وقالت بلدية الشويرف إنها قررت تعليق قرار قطع المياه عن العاصمة ووضعت قرارها تحت تصرف أعيان ومشايخ فزان من أجل إفساح المجال للمساعي الطيبة حتى تنجلي حقيقة الخطف وتشويه العائلة زورا وبهتانا.