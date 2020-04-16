الحاسي: لا إصابات جديدة بـ«كورونا» لليوم الثامن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 08:05 مساء
الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (الإنترنت)

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة الدكتور أحمد الحاسي، اليوم الخميس، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد لليوم الثامن، سوى الإصابات الأربع التي أعلن عنها سابقا.

وأكد الحاسي في الإيجاز الصحفي عن الوضع الوبائي في البلاد، أن الوضع الوبائي المحلي لا يزال جيدا، وأن جميع نقاط الرصد مفعلة، داعيا المواطنين إلى مزيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وبهذا الإعلان، يستقر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، عند 48 إصابة بينها حالة وفاة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عاما، فيما تماثل 11 شخصا للشفاء.

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