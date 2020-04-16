بالصور.. افتتاح مركز العزل الثاني بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 08:00 مساء
مراسم افتتاح مركز العزل الثاني بمصراتة، 16 أبريل 2020. (لجنة مجابهة كورونا ببلدية مصراتة)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم الخميس، افتتاح مركز العزل الثاني داخل بلدية مصراتة، بالمعهد القومي لعلاج الأورام.

وتبلغ السعة السريرية لمركز العزل الجديد 50 سريرًا، ويأتي ضمن خطة الاستجابة لجائحة فيروس «كورونا»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة لجنة مجابهة «كورونا» ببلدية مصراتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى تجهيز قسم خاص بالعناية الفائقة، إلى جانب العمل على تجهيز مبنى خاص بالكشف وإيواء حالات الاشتباه بفيروس «كورونا» بسعة تصل إلى 100 سرير.

ويأتي ذلك في وقت سجلت ليبيا اليوم الخميس أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس «كورونا» بإعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن 13 حالة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 48 حالة بينها حالة وفاة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 11.

ويبدأ غدًا الجمعة سريان الحظر التام الذي أعلنته اللجنة العليا لمجابهة «كورونا» بحكومة الوفاق، والذي يستمر على مدار 10 أيام في محاولة من اللجنة لاحتواء الفيروس وكسر منحناه الصاعد.

مقر مركز العزل الثاني بمصراتة.
جانب من تجيهزات مقر العزل الثاني بمصراتة.
جانب من تجيهزات مقر العزل الثاني بمصراتة.
جانب من تجيهزات مقر العزل الثاني بمصراتة.
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